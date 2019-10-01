İzmir'de dehşet saçmışlardı! O mahallede TOMA'lı önlem

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri, mahallede TOMA'larla güvenlik önlemi aldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9618 Sokak'ta meydana geldi. Osman S. iddiaya göre, 2 çocuk babası Selahattin Bakır'ın (39), 10 yaşındaki çocuğuna, gürültü yaptığı gerekçesiyle küfretti. Olayı gören Selahattin Bakır ile Osman S. arasında tartışma çıktı. Babası Osman S.'nin tartıştığı gören Orhan S., elinde bıçakla ikilinin yanına geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.