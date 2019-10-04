İzmir Konak'ta ortalık savaş alanına döndü! Faciadan dönüldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-konakta-ortalik-savas-alanina-dondu-faciadan-donuldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü, marketin önünde bulunan manav tezgahına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İşte görüntüler...

Olay, bugün 14.00 sularında Konak ilçesinde bulunan 510 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E. idaresindeki 35 GC 9974 plakalı otomobil, yolun kenarında bulunan bir marketin manav tezgahına daldı. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü B.E., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, çekici yardımıyla manav tezgahına giren araç çıkarıldı. Olay sırasında manavdan alışveriş yapan birinin olmamasıyla faciadan dönüldü. Markette maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA