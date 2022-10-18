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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Körfezi neden kokuyor? | Video

    İzmir Körfezi neden kokuyor? | Video

    Giriş Tarihi: 18.10.2022, 09:50

    İzmir'in kanayan yarası olan kötü koku sorunu yıllardır çözülemedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer 'Körfez yüzülecek hale gelecek' demişti. Ancak körfezdeki kötü koku sorunu hala yoğun olarak devam ediyor. İzmirli vatandaş kötü kokudan camını penceresini açamaz duruma gelirken belediyenin soruna bir çözüm bulamaması da isyan ettiriyor. Yaz sıcaklarında daha da artış gösteren koku sorunu havaların soğumasına rağmen devam ediyor. Peki İzmir Körfezi'ndeki kötü koku sorunu yıllardır neden çözülemiyor? İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı A Haber'den Sefer Ayçe'ye önemli açıklamalarda bulunuyor.

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