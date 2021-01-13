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    Yeniasır TV Yaşam İzmir sele teslim!

    İzmir sele teslim!

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 09:38

    İzmir'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca'da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi. İşte İzmir'de yaşananlar...

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