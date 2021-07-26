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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de alçak saldırı! Başsavcılıktan açıklama geldi

    İzmir'de alçak saldırı! Başsavcılıktan açıklama geldi

    Giriş Tarihi: 26.07.2021, 14:31

    İzmir’de bir dolmuşun geri manevra sırasında çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz’a küfürler ederek başörtüsünü zorla çıkaran dolmuş şoförü ve eşi olduğu iddia edilen kadın, Yılmaz’a “Sen AK Parti’nin köpeğisin” diye bağırarak kafasına ve sırtına defalarca vurdu.

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