İzmir'de boğularak öldürülen Ayşe Nazlı Kınacı'dan geriye dans ettiği görüntüler kaldı

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İzmir'in Menderes ilçesinde, parkta tanıştığı bir kişi tarafından boğularak öldürülen ve ormanlık alana battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'dan (20) geriye, dans ederken çekilen görüntüleri kaldı.