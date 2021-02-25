İzmir'in Menderes ilçesinde, parkta tanıştığı bir kişi tarafından boğularak öldürülen ve ormanlık alana battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'dan (20) geriye, dans ederken çekilen görüntüleri kaldı.
İzmir'de boğularak öldürülen Ayşe Nazlı Kınacı'dan geriye dans ettiği görüntüler kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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