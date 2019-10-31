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İzmir'de cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı

Giriş Tarihi: 31.10.2019, 16:42

İzmir'in Buca ilçesinde belediye zabıtası, cinsel güç arttırıcı olduğu iddia edilen sahte takviye ürünlere yönelik operasyon yaptı. Piyasada doğal olduğu iddiasıyla satılmasına karşın içerisinde ani ölümlere neden olan etken maddelerin yer aldığı sözde doğal ürünler ekipler tarafından toplatıldı. Ekiplerin denetlemesinde macundan bitki çayına, enerji içeceğinden çikolataya kadar çok sayıda ürün yer aldı.

İzmir'de şok baskın! Cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı İzmir'de şok baskın! Cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı

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