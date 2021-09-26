İzmir'de çöp krizi! Çiğli'de vatandaş eylem yaptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-cop-krizi-ciglide-vatandas-eylem-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Çiğli ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınında bulunan Harmandalı çöp depolama alanından çevreye yayılan kötü koku vatandaşı rahatsız etmeye devam ederken son olarak çöp nedeniyle yaşanan toprak kayması ise isyan ettirdi. 1992 yılında inşa edilen alanda aradan geçen onca zamana, nüfusun artmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Yıllardır çözüm bulunamayan Harmandalı çöp alanından yükselen kötü kokular cam, pencere açtırmazken yaşanan toprak kayması ise İzmirlileri çileden çıkardı ve vatandaşlar eylem kararı aldı. Bölgeden detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.