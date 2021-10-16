İzmir'de fırtınanın şiddeti ile sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı
İzmir'de fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.