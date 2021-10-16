İzmir'de fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-firtinada-sallanan-agac-yoldan-gecen-vatandasin-uzerine-boyle-devrildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de fırtınanın şiddeti ile sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.