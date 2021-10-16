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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi

    İzmir'de fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi

    Giriş Tarihi: 16.10.2021, 09:04

    İzmir'de fırtınanın şiddeti ile sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

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