İzmir'de iki aile arasında kavga! İşte hastaneye verilen zararın görüntüleri...

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Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, hastanenin camlarına ve çevreye zarar verdi. Hastanedeki kalabalık takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ekiplerince dağıtıldı. İşte hastaneden görüntüler...