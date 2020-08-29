İzmir'de moloz döküm alanında cesedi bulunmuştu! 16 yaşındaki Ceren öldürüldü mü?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-moloz-dokum-alaninda-cesedi-bulunmustu-16-yasindaki-ceren-olduruldu-mu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de yaşayan ve ailesinin kayıp ilanı verdiği yüzde 50 zihinsel engelli olan 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz dökme alanında bulundu. Genç kızın, 20 Ağustos günü uyuşturucu aldığı ve fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi Ceren'in sevgilisiydi. Olay, bir annenin ihbarı ile ortaya çıktı. Ceren'i sevgilisinin öldürdüğü de netleşti. Ceren'in ilk otopsi raporu çıktı. Raporda, 16 yaşındaki genç kızın alkolle birlikte uyuşturucu aldığı ve bu nedenle zehirlenmiş olabileceği belirtilirken, detaylar paylaşılmadı. Son durumu İzmir A Haber Muhabiri Gamze Elçi anlattı.