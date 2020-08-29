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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de moloz döküm alanında cesedi bulunmuştu! 16 yaşındaki Ceren öldürüldü mü?

    İzmir'de moloz döküm alanında cesedi bulunmuştu! 16 yaşındaki Ceren öldürüldü mü?

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 09:56

    İzmir'de yaşayan ve ailesinin kayıp ilanı verdiği yüzde 50 zihinsel engelli olan 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz dökme alanında bulundu. Genç kızın, 20 Ağustos günü uyuşturucu aldığı ve fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi Ceren'in sevgilisiydi. Olay, bir annenin ihbarı ile ortaya çıktı. Ceren'i sevgilisinin öldürdüğü de netleşti. Ceren'in ilk otopsi raporu çıktı. Raporda, 16 yaşındaki genç kızın alkolle birlikte uyuşturucu aldığı ve bu nedenle zehirlenmiş olabileceği belirtilirken, detaylar paylaşılmadı. Son durumu İzmir A Haber Muhabiri Gamze Elçi anlattı.

    Ceren Duman'ın ölümünde flaş gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı
    İzmir'de 16 yaşındaki Ceren'in cesedi bulunmuştu! Detayları ortaya çıkmaya başladı
    İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu

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