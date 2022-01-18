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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

    İzmir’de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

    Giriş Tarihi: 18.01.2022, 14:51

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek kesimler beyaza büründü. Gençler karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in çatısı olarak tanınan Ödemiş ilçesindeki Bozdağ, bugün kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Bölgede yaşayan vatandaşlar sabaha kar yağışı ile uyanırken özellikle gençler, karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



    TIR KAYDI, YOL GEÇİCİ OLARAK KAPANDI
    Öte yandan Bozdağ Ödemiş yolunda etkili kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapattığı ve bir süre ulaşımın aksadığı öğrenildi. Yolu kapatan TIR'ın çekilmesiyle birlikte trafiğin yeniden normal akışına döndüğü aktarıldı.



    EKİPLER TEYAKKUZDA
    İl merkezinde etkili olmayan kar yağışı yüksek kesimleri etkisi altına alırken, aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası aksama ve olumsuz durumlar yaşanmaması için Karayolları, belediye ve AFAD ekipleri bölgede teyakkuz halinde.

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