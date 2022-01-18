İzmir’in yüksek ilçelerine kar! Bazı köylerde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde soğuk hava uyarısı vermesinin ardından bugün yurdun birçok kesiminde kar yağışı görüldü.

İzmir'in de rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Bozdağ'ın zirveleri beyaza bürünürken Ödemiş ve Kiraz'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.





EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okul var mı?