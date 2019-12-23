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İzmir'de şiddetli sağanak! Karşıyaka'da su baskınları

Giriş Tarihi: 23.12.2019, 10:33

İzmir'de şiddetli sağanak yağışı su baskınlarına ve sele sebep oldu. Karşıyaka'da sağanak yağış sonrası su baskını yaşandı. Araçlar yolda zor anlar yaşadı. Detaylar a haber ekranlarında...

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