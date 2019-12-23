İzmir'de şiddetli sağanak yağışı su baskınlarına ve sele sebep oldu. Karşıyaka'da sağanak yağış sonrası su baskını yaşandı. Araçlar yolda zor anlar yaşadı. Detaylar a haber ekranlarında… İzmir'i sel ve fırtına vurdu! Caddeleri su bastı
İzmir'de şiddetli sağanak! Karşıyaka'da su baskınları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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