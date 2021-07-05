İzmir'de virüsle mücadelede sevindiren gelişme! 2 gündür kovid kaynaklı ölüm yok

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-virusle-mucadelede-sevindiren-gelisme-2-gundur-kovid-kaynakli-olum-yok" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs salgınında 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi. Peki İzmir bunu nasıl başardı? A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.