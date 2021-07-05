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    İzmir'de virüsle mücadelede sevindiren gelişme! 2 gündür kovid kaynaklı ölüm yok

    Giriş Tarihi: 05.07.2021, 11:07

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs salgınında 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi. Peki İzmir bunu nasıl başardı? A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.

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