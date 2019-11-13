İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan eğik durumdaki 5 bina için tahliye kararı çıktı. Binaların büyük bir bölümü boşaltılırken ada içinde bulunan 6 bina içinde dayanıklılık testleri yapılıyor. Karşıyaka’nın Bostanlı semtinde bulunan ve yıkılma riski taşıyan eğik binalar için İzmir Valiliği tarafından boşaltma kararı alındı. Detaylar a haber ekranlarında...
İzmir'de yatık duran binalara tahliye kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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