İzmir'de yatık duran binalara tahliye kararı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-yatik-duran-binalara-tahliye-karari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan eğik durumdaki 5 bina için tahliye kararı çıktı. Binaların büyük bir bölümü boşaltılırken ada içinde bulunan 6 bina içinde dayanıklılık testleri yapılıyor. Karşıyaka’nın Bostanlı semtinde bulunan ve yıkılma riski taşıyan eğik binalar için İzmir Valiliği tarafından boşaltma kararı alındı. Detaylar a haber ekranlarında...