İzmir'deki açık kanalizasyon vatandaşları isyan ettiriyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-acik-kanalizasyon-vatandaslari-isyan-ettiriyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi'ndeki açık kanalizasyonlara vatandaşlar isyan ediyor. Kanalizasyonlar hem güvenlik hem de sağlık açısından büyük bir tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar Gaziemir Belediyesi'nin hizmet vermediğini, kendilerince seslerini duyurmak istediklerini dile getirdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.