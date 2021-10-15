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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü

    İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü

    Giriş Tarihi: 15.10.2021, 16:32

    İzmir'in Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Urla ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Bazı noktalarda araçlar yarım metre sulara gömüldü, trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda saçakların altına gizlendi.

    Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün yaptığı uyarıda sağanak yağışların; Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirmişti.
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