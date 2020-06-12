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    Yeniasır TV Yaşam İzmirlilerin çilesi bitmiyor! Meles Çayı'ndaki kötü kokular geri döndü

    İzmirlilerin çilesi bitmiyor! Meles Çayı'ndaki kötü kokular geri döndü

    Giriş Tarihi: 12.06.2020, 17:20

    İzmir Meles çayındaki kötü kokular geri döndü. İzmir Belediyesi yıllardır Meles Çayı'ndaki pisliği temizlemek için kireçleme çalışması yapıyor. Bugün, çalışmalar devam ederken gerçekleşen yağmur, kanalizasyon sularının İzmir Körfezi'ne dökülmesine neden oldu. 3 aydır devam eden kireçlenme çalışmaları için tonlarca kireç harcanmıştı. Ancak yağmur nedeniyle çalışmalar boşa gitti. Vatandaşlar yıllardır belediyeye bu konuda isyan ediyor. Belediyenin vidanjörlerinin körfeze foseptik boşaltması da skandalı gözler önüne serdi. İzmir Belediyesi'nin beceremediği temizlik işlemi Meles Çayı'ndaki skandalı ortaya çıkardı. İşte detaylar...

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