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    Yeniasır TV Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'e Avrupa’nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru damga vurdu!

    Kim Milyoner Olmak İster'e Avrupa’nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru damga vurdu!

    Giriş Tarihi: 22.01.2022, 13:30

    ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 100 bin liralık "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu damga vurdu. Sorunun cevabı ise Avrupa'nın kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

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