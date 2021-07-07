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    Kovid-19'a karşı yerli DNA aşısı! Türkiye'de ilk kez Ege Üniversitesi'nde üretiliyor

    Giriş Tarihi: 07.07.2021, 15:22

    Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde koronavirüse karşı DNA aşısı üretildi. Türkiye'de ilk kez üretilen DNA aşısına dair bilinmeyenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açıkladı.

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