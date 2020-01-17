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Küçük Taha'ya Başkan Erdoğan sahip çıktı

Giriş Tarihi: 17.01.2020, 16:16

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesinde yaşayan Rıfat Sis (36) ve Azine Sis'in (32), tek çocuğu olan 6 yaşındaki Taha Kemal Sis, beynindeki tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan aile ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştü. Taha ile ilgili bilgi alan Başkan Erdoğan, talihsiz çocuğun tedavisi için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

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