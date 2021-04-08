Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir mezarlıktaki kundak polisi alarma geçirdi. Kundakta bir bebek olduğunu düşünenler hemen polisi aradı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, gerekli tedbirleri alarak kundağı açtı. Kundağın içinden kedi ölüsü çıktı.
Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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