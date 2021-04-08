Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir mezarlıktaki kundak polisi alarma geçirdi. Kundakta bir bebek olduğunu düşünenler hemen polisi aradı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, gerekli tedbirleri alarak kundağı açtı. Kundağın içinden kedi ölüsü çıktı.