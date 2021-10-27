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    Kural ihlali yapan sürücülere kötü sürpriz! Ceza havadan geldi

    Giriş Tarihi: 27.10.2021, 15:31

    Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kırımızı ışık ihlali yapan sürücüler jandarma tarafından drone ile tespit edilirken, 11 sürücüye kişi başı 314 TL para cezası kesildi.

    Afyonkarahisar denetimler Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Emirdağ-Ankara karayolu üzeri Otogar Kavşağı'nda yapıldı. Ekiplerin kırmızı ışıkta drone denetimi yaklaşık 1-5 saat sürdü. Geldiği yönde kavşakta kırmızı ışık yanmasına rağmen buna riayet etmeyen çoğunluğu otomobil olmak üzere kırmızı ışıkta geçen kamyon ve tır sürücüleri kavşaktan yaklaşık 2 kilometre ileride durdurularak yüzlerine karşı cezai işlem uygulandı. Denetimde kırımızı ışık ihlali yapan 11 sürücüye, kişi başı 314 TL olmak üzere toplamda 3 bin 454 TL para cezası kesildi.



    Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilerde, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi.



    Öte yandan, drone ile kaydedilen görüntülerden bazı sürücülerin kırmızı ışığın yanmasını gördüğü halde adeta yeşil ışıkta geçiyormuş gibi rahatlık ve hızda olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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