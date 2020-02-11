 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 11.02.2020, 22:40

Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm fragmanı! | ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi seyirciyi ekran başına kilitledi. Günlerdir merakla beklenen dizinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Bayrak, Türk'ün hürriyet nişanesidir! Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız!" sözü dikkat çekiyor. İşte 12 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 10. yeni bölümünün tanıtım fragmanı...

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım
Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile 4 günlük men cezası verildi
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile 4 günlük men cezası verildi
Menemen Belediyesi'nde işçi kıyımı
Menemen Belediyesi'nde işçi kıyımı
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Bedelini çok ağır ödeyecekler
Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı: Bedelini çok ağır ödeyecekler
Muğla'da beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi
Muğla'da beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi
Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı
Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım
Kadın sürücüden ceza yazan polise küstah tepki: Seninle uğraşacağım
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı
Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı
Uçak kazasında yaşamını yitiren Songül Bozkurt İzmir'de beyaz gelinlikle uğurlandı
Uçak kazasında yaşamını yitiren Songül Bozkurt İzmir'de beyaz gelinlikle uğurlandı
Tire'de yaşlı çift yangında öldü
Tire'de yaşlı çift yangında öldü
Denizli'de skandal görüntüler! Hala-yeğen, kız çocuğunu tekme tokat dövdü
Denizli'de skandal görüntüler! Hala-yeğen, kız çocuğunu tekme tokat dövdü