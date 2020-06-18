  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle

    Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 00:44

    ATV'nin rekortmen kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisi 27. bölüm ile sezon finali yapacak. Kuruluş Osman'ın sezon finali fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Fragmana "Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!" sözleri damga vurdu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'in 1 aylık verilerini açıkladı!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'in 1 aylık verilerini açıkladı!
    Türk heyeti Libya’da!
    Türk heyeti Libya’da!
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular
    e-Duruşma uygulaması mahkeme salonunda test edildi! Bakan Gül açıkladı
    e-Duruşma uygulaması mahkeme salonunda test edildi! Bakan Gül açıkladı
    Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
    Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular
    Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
    Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
    'Alev savaşçıları' göreve hazır! İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterin tanıtımı yapıldı
    'Alev savaşçıları' göreve hazır! İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterin tanıtımı yapıldı
    İzmir hava durumu 17 Haziran! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!
    İzmir hava durumu (17 Haziran)! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!
    Manisa'daki halı eskitme yöntemi görenleri şaşırttı!
    Manisa'daki halı eskitme yöntemi görenleri şaşırttı!