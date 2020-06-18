ATV'nin rekortmen kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisi 27. bölüm ile sezon finali yapacak. Kuruluş Osman'ın sezon finali fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Fragmana "Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!" sözleri damga vurdu.
Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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