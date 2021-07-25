Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün yaşanan kanalizasyon borusunun halk plajından denize dökülmesine tepkiler sürüyor. Turizmin gözde tatil merkezlerinden Kuşadası'nın Karova Mahallesi'nden geçen kanalizasyon borusu patladı. Buradaki atık sular, yağmur suyu tahliye hattından bir müddet denize döküldü. Detayları A Haber'den Gamze Elçi konuğu ile birlikte değerlendirdi.
Kuşadası'nda tepkiler dinmiyor! Kanalizasyon neden plajdan denize döküldü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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