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Kütahya'da çirkin olay! Öğretmene elle taciz görüntüleri kamerada! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 12:22

Kent merkezinde görev yaptığı okuldan çıkıp evine gitmek için yaya olarak yola çıkan kadın öğretmen, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde telefonla konuşurken, arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, kadın öğretmen polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin İ.B. olduğunu belirledi. İ.B., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Kütahya'da çirkin olay! Sokak ortasında yürüyen öğretmeni elle taciz etti

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