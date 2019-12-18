  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kütahya'da çirkin olay! Sokak ortasında yürüyen öğretmeni elle taciz etti

'da ! Sokak ortasında yürüyen öğretmeni etti

Kütahya'da çirkin olay! Sokak ortasında yürüyen öğretmeni elle taciz etti

18.12.2019, 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,12:17

Kent merkezinde görev yaptığı okuldan çıkıp evine gitmek için yaya olarak yola çıkan kadın , üzerinde telefonla konuşurken, arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sokakta cep telefonuyla konuşarak yürüyen kadın öğretmenin arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradığını, kadının da buna tepki gösterdiği görüldü.

Kent merkezinde görev yaptığı okuldan çıkıp evine gitmek için yaya olarak yola çıkan kadın , üzerinde telefonla konuşurken, arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradı.

İŞTE O ANLAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da çirkin olay! Sokak ortasında yürüyen öğretmeni elle taciz etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN