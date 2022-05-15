Manisa'da cami bahçesinde infaz gibi cinayet! 5 el ateş edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manisada-cami-bahcesinde-infaz-gibi-cinayet-5-el-ates-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa Şehzadeler'de meydana gelen korkunç olayda cami bahçesinde bankta oturan ve adının İlkay Kaplan olduğu öğrenilen bir kişi adeta infaz edilircesine 5 el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise oradan uzaklaşarak gözden kayboldu. Polis her yerde saldırganı arıyor.