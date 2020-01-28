Manisa'daki deprem İzmir'den de hissedildi! İşte İzmir'de son durum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manisadaki-deprem-izmirden-de-hissedildi-iste-izmirde-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26’da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İzmir'de son durum a haber ekranlarında...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26'da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İzmir'de son durum a haber ekranlarında...