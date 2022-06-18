Marmara Gölü tamamen kurudu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmara-golu-tamamen-kurudu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dünya genelinde etkili olan kuraklık ülkemizde de bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular tamamen çekildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. Bir dönem küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde artık hayvanlar otluyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.