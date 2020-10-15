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    Mazot alıp parasını vermeden kaçtılar! Hayatlarının şokunu yaşadılar

    Giriş Tarihi: 15.10.2020, 08:58

    Son dakika... İzmir'in Çiğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan Mazot alıp parasını vermeden kaçan iki şahıs, yaptıkları kazada ağır yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.30 sıralarında Dere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.T. (25) ve E.T. (20) isimli iki arkadaş, plakasız bir motosikletle akaryakıt istasyonuna gitti. Motosikletlerine mazot alan şahıslar, ödeme yapmadan istasyondan kaçarak uzaklaştı. Akaryakıt istasyonu çalışanı durumu polise bildirerek ihbarda bulundu.

    500 METRE SONRA KAZA YAPTILAR
    Akaryakıt istasyonunun 500 metre ilerisinde S.T. idaresindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Motosiklette bulunan iki kişi yere düşüp metrelerce sürüklenirken, S.T. başını yol kenarında bulunan bir saksıya çarptı. Akaryakıt istasyonu çalışanının ihbarı için bölgeye gitmeye hazırlanan polis ekipleri bu sırada kazaya rastladı ve olay yerine sağlık ekiplerini şaşırdı.



    DURUMLARI AĞIR
    Öte yandan olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahısları ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan iki kişinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA

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