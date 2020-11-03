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    Yeniasır TV Yaşam Minik Ayda ambulansla hastaneye böyle götürüldü!

    Minik Ayda ambulansla hastaneye böyle götürüldü!

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 11:22

    Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda Gezgin ile ilgili son dakika paylaşımı geldi. Bakan Koca minik Ayda'nın ambulansla hastaneye götürülürkenki halini paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, 'Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!' dedi.

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