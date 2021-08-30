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    Yeniasır TV Yaşam MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video

    MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 11:57

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'inci yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte 'Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanının 99’uncu yılında #30AğustosZaferBayramımız'ı gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadelerine yer verildi.

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