Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'inci yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte 'Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanının 99’uncu yılında #30AğustosZaferBayramımız'ı gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadelerine yer verildi.
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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