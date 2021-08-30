MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/msbden-30-agustos-zafer-bayramina-ozel-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'inci yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte 'Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanının 99’uncu yılında #30AğustosZaferBayramımız'ı gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadelerine yer verildi.