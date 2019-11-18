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Muğla Bodrum'da farenin kedilerle tehlikeli oyunu! O anları cep telefonu kamerasıyla böyle çekti

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 14:23

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evin önünde kediye yakalanan fare, çareyi çamaşır asacağına çıkmakta buldu. Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde bulunan bir evin önünde duran fare, 2 kediyi karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Bir müddet evin önündeki saksının arkasına saklanan fareyi gören kediler saldırıya geçince fare çareyi çamaşır asacağına çıkmakta buldu. Çamaşır asacağına çıkan fare gidecek yer bulamadı. 2 kedi ise farenin inmesini bekledi. Bu durumu gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla çekti. Farenin çamaşır asacağına tırmandığı anları videoya çeken vatandaş şaşkın gözlerle o anları hem izledi hem kaydetti. Zaman zaman bulunduğu yerden inmeye çalışan fare kedilerin tepki vermesiyle tekrar bulunduğu yere çıkarak beklemeye başladı. Kedilerin boş bir anından faydalanan fare, hızlı bir şekilde yere atlayarak gözden kayboldu. İşte o anlar böyle kaydedildi...

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