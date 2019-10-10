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Muğla'da yavru kediyi sahiplenen tavuk görenleri şaşırttı

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 17:32

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yavru kediyi sahiplenen tavuğu görenler şok oldu. Kümesten çıkmayan yavru kedi ise annesi yerine koyduğu tavuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranın kümesinde bulunan tavuk, yavru sokak kedisini adeta evlat edindi. Tavuk, yavru kediye annelik yaparken, minik kedi de kümeste tavuklarla birlikte yaşıyor.

İlginç olay Yalıkavak Mahallesi'ndeki Gökçebel Balık Restoran'ın kümesinde yaşanıyor. Restoranın işletmecisi Erdem Alanç'ın tavuğu, yaklaşık 20 gündür bir sokak kedisine annelik yapıyor. Restorana yakın bir noktadaki kümese gelip altına giren kediye annelik yapmaya başlayan tavuk, yemleri parçalayıp kediye veriyor. Soğuk havalarda kanatlarının alına alıp ısıtıyor. Kedi de kümes içerisindeki diğer tavukların arasında bir kümes hayvanı gibi yaşıyor.

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