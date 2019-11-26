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Muğla'yı sağanak vurdu

Giriş Tarihi: 26.11.2019, 09:57

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.Marmaris’e yaklaşık 15 km uzaktaki Değirmenyanı Mahallesinde evler ve bahçeler sular altında kaldı. Değirmenyanı’nda mobilya dükkanı olan Bahri Durgun, mağazadaki mallarını kurtarmak için giderken neredeyse canından oluyordu.

Marmaris'e yaklaşık 15 km uzaktaki Değirmenyanı Mahallesinde evler ve bahçeler sular altında kaldı. Değirmenyanı'nda mobilya dükkanı olan Bahri Durgun, mağazadaki mallarını kurtarmak için giderken neredeyse canından oluyordu. Dükkanını su bastığını öğrenen Bahri Dursun arabası ile yolda ilerler iken kestirme diye dereye kaçtı. Civarda hazır bulunan belediye ekipleri tarafından ilk müdahale edilen Bahri Durgun kazayı yara almadan atlattı. Aynı mahallede yaşayan başka bir vatandaş aracı ile kaza yapan arabayı çıkarmaya yardım etti.

Bahri Durgun, "İnsanların evlerini sular bastı, benim de dükkanımda mallarım zarar gördü diye acele ile evden çıktım yol diye buraya saptım olanlar oldu canımız sağolsun '' dedi.

Mahalle sakinleri ise, 'Bu altyapı sorunu değil doğa biz insanlardan intikam alıyor'' dediler.

Marmaris'e yaklaşık 40 km mesafede olan Bozburun Mahallesinde ise birkaç evde ve resmi kurumlarda su baskını oldu fakat Bozburun mahallesi muhtarı Duran Güleç '' şimdilik bir sorun görünmüyor, ama sabah belli olur'' diye bir açıklama yaptı.

Mahallelerde kısa süreli elektrik kesintileri ise vatandaşları korkuttu. Sabaha kadar devam edecek yağmurdan hasarsız ve vatandaşların en sağlıklı şekilde çıkması için belediye nin tüm birimleri teyakkuz halinde bekliyor.

Sabah saatlerinden bu yana metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te olumsuz hava şartlarından bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

İHA

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