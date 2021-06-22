Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Katille göz göze gelen kızları canlı yayında...

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Müge Anlı, 3 yıl önce de Büşra Hanım ile yüz yüze geldiklerini ama Büşra Hanım'ın hep bu cinayet ile ilgili sessiz, sakin davrandığına dikkat çekip normalde gelinler ile bir sorun olduğunda annesi üzülmesin diye görümcelerin tepki verdiğini belirtti. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın bu konularda hiç tepki göstermediğini ama kendisine sorgu yöneltilince tepki verdiğini söyledi. Büşra Hanım o dönem psikolojisinin çok normal olmadığını, hep kendisi suçlandığı için tepki gösterdiğini, sonrasında ses çıkaramadığını zira psikolojik baskı altında olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın "O kar maskeli kişi abim Uğur olabilirdi" demesine rağmen hala onlarla kalıyor olmasının altını çizdi ve bunu sorguladı.