O fotoğrafın hikayesini anlattı... Ayda Gezgin'in kurtarılma anını duygulandıran sözlerle anlattı!

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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rızabey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti. 3.5 yaşındaki Ayla Bebek, tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Ayla bebeğe hemen serum bağlandı, hastaneye götürüldü. Minik Ayda'nın kurtarılma anına ait ortaya çıkan görüntüler görenleri gözyaşlarına boğarken, o anın kahramanı fotoğrafın hikayesini A Haber canlı yayınında anlattı.