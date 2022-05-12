  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Ölümden saniye farkıyla kurtuluş! Denizli'deki dehşet anları kamerada

    Ölümden saniye farkıyla kurtuluş! Denizli'deki dehşet anları kamerada

    Giriş Tarihi: 12.05.2022, 09:51

    Dün Denizli ve çevresinde fırtına etkili oldu, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sonucu bir iş hanının çatı kısmındaki beton parçaları koparak caddeye düştü. O sırada caddede yürümekte olan vatandaşlar ise ölümden kıl payı kurtuldu. Panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    İzmir’de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir’de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    İzmir'de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    Denizli’de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü
    Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü
    İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon liralık malzeme ele geçirildi
    İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon liralık malzeme ele geçirildi
    Marmaris’te ’hayalet’ sürprizi! Görenlerin ağzı açık kaldı
    Marmaris'te 'hayalet' sürprizi! Görenlerin ağzı açık kaldı
    Afyon’daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü
    Afyon'daki yangının başlama anı kamerada! 20 iş yeri zarar görmüştü
    Manisa’da vicdansız sürücü köpeği metrelerce sürükledi
    Manisa'da vicdansız sürücü köpeği metrelerce sürükledi
    Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...
    Hırsızlardan akılalmaz yöntem! Bina bina dolaşıp böyle çaldılar...
    Kütahya’daki korkunç kazada otomobil ikiye bölündü! O anlar kamerada
    Kütahya'daki korkunç kazada otomobil ikiye bölündü! O anlar kamerada
    Afyonkarahisar’da 15 iş yeri kül oldu! Birinde başladı hepsine yayıldı
    Afyonkarahisar'da 15 iş yeri kül oldu! Birinde başladı hepsine yayıldı
    36 yıllık nalbant ritimde bateristlere taş çıkarıyor
    36 yıllık nalbant ritimde bateristlere taş çıkarıyor 8.5.2022 21:11:59
    Konak’ta refüje çarptı takla attı! Araçtaki 4 kişi dehşeti yaşadı
    Konak'ta refüje çarptı takla attı! Araçtaki 4 kişi dehşeti yaşadı 8.5.2022 21:11:59
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Denizli'de etkili olan fırtınada, işlek bir caddedeki bir iş hanının çatı kısmından kopan beton parçaları yola düştü. Üzerlerin doğru gelen beton parçalarından saniyelerle kurtulan vatandaşların yaşadığı korku kameralara yansırken, güvenlik sağlanıncaya kadar caddenin trafiğe kapatıldı.

    Olay, Merkezefendi ilçesine Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinde etkili olan fırtına 2. Ticari Yolda bulunan bir iş hanının çatı kısmından beton parçalarının kopmasına neden oldu. Büyük bir sesle parçaların yere düşmesiyle etrafa koşuşan vatandaşların oluşturduğu panik sonrası bölgede bulunan güvenlik güçleri önlem almaya başladı. Zaman zaman kopan büyük parçaların ardından yol tamamen trafiğe kapatılarak araç geçişine izin verilmedi. Etkisini iyice artıran fırtına sonrası güvenlik önlemlerini artıran ekipler, çalışmalarını tamamlayarak yolu tekrardan trafiğe açtı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede vatandaşlar korku dolu gözlerle o anları izledi.

    "ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR SES GELDİ"
    İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Adem Arkan, "Sıvanın kurumuş olması ve eski olmasıyla birlikte rüzgarında etki etmesi düşmesine sebep oldu. Normalde çok fazla bir rüzgar yoktu ama eski bina olduğu için düştü. Biz de burada çalışıyoruz. Yüksek bir ses duyduk ve baktık insanlar kaçışıyor. Bizde ilk başta olayı anlayamadık. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerini aradık ve gelip müdahale ettiler" dedi.

    PANİK ANI KAMERADA
    Öte yandan parçaların düşmesiyle oluşan panik anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir gurubun ilerlerken parçanın düşmesiyle korku dolu anlar yaşayarak kaçması ve oluşan yoğunluk yer alıyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı
    İzmir’de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
    İzmir’de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    İzmir'de doğal gaz kablosu hırsızı suçüstü yakalandı
    Denizli’de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü
    Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı sevgilisinin üzerine asit döktü
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar
    AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun ’Sığınmacı’ açıklamasına sert tepki
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Sığınmacı' açıklamasına sert tepki