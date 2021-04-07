  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Özel Harekat Polislerinin eğitimi büyüledi! PÖH'lerden nefes kesen operasyon

    Özel Harekat Polislerinin eğitimi büyüledi! PÖH'lerden nefes kesen operasyon

    Giriş Tarihi: 07.04.2021, 18:28

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetinde Özel Hareket polislerinin gerçekleştirildiği operasyonlar izleyicilerden büyük beğeni aldı. Vali Gökmen Çiçek: “Özel Harekat polislerimiz ölüme gülerek gidiyor” dedi.

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi, polis teşkilatının 176.kuruluş yıl dönümüne özel eğitim faaliyetinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligon'unda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde Özel Harekat Polisleri rehine kurtarma operasyonu, meskun mahal operasyonu ile özgüven atışı gerçekleştirildi.
    30 Özel Harekat polisinin katıldığı eğitim faaliyetine katılan misafirler polislerin atışlarını hayranlıkla izledi.
    Vali Gökmen Çiçek, yaptığı konuşmaya, Özel Harekat polisleri için, "Sizler bizim kahramanlarımızsınız" diyerek başladı. Özel Harekat polislerinin dünyada eşi ve benzerinin olmadığını ifade eden Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Ülkemizin her karışında, hem sınır içinde, hem de sınır dışında Hendek operasyonlarında, Kuzey Irak operasyonlarına birçok noktaDA hem şehit verdiniz, hem gaziler verdiniz. Ben inanıyorum Özel Harekat kurulduğundan beri ölüme gülerek giden, ölümü korkutan, korkuyu korkutan siz kahramanların dünyada eşi benzeri yoktur. Kurtuluşun şehrinde aynı Kurtuluş Savasında ecdadımızın yaptığı gibi dimdik ayaktasınız. Kahramanlarımız, Özel Harekat polislerimiz eğitimlerinde gece gündüz bu milletin güvenliği için çalıştılar. Bugün bunları hep beraber meziyetlerini kahramanlıklarını bir kez daha görme fırsatı bulduk. Gerçekten onlarla beraber bu ülkede o kadar güvende o kadar huzurlu bir şekilde yaşıyoruz ki namusumuz, milletimizin bütün annelerimizin o güven içerisinde yaşaması yaşlılarımızın, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması bu arkadaşlarımızın kalplerindeki cesaret sayesinde umut buluyor."

    Öte yandan eğitimlere izlemek için bölgeye gelen misafirlerin çocuklarına Vali Gökmen Çiçek hediye takdim etti.
    Eğitim faaliyetlerini; Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra, İkmal ve Garnizon Komutanı Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdür Ali Temiz, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk ve davetliler izledi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özel Harekat Polislerinin eğitimi büyüledi! PÖH'lerden nefes kesen operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris'te sahilin keyfini inekler çıkardı
    Marmaris'te sahilin keyfini inekler çıkardı
    Türk Yıldızları'nın uçağının düştüğü anlar kamerada!
    Türk Yıldızları'nın uçağının düştüğü anlar kamerada!
    Çanakkale’de insan kaçakçıları yakalandı
    Çanakkale’de insan kaçakçıları yakalandı
    Başkan Erdoğan'dan kritik normalleşme açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan kritik normalleşme açıklaması
    Son dakika... Konya'da askeri uçak düştü
    Son dakika... Konya'da askeri uçak düştü
    Görüntüleri şok etti! Önce gaspa uğradı sonrasında...
    Görüntüleri şok etti! Önce gaspa uğradı sonrasında...
    Marmaris'te sahilin keyfini inekler çıkardı
    Gören dönüp bir daha baktı! Marmaris'te sahilin keyfini inekler çıkardı
    Türk Yıldızları'nın uçağının düştüğü anlar kamerada!
    Türk Yıldızları'nın uçağının düştüğü anlar kamerada!
    Çanakkale’de insan kaçakçıları yakalandı
    Çanakkale’de insan kaçakçıları yakalandı
    Son dakika... Konya'da askeri uçak düştü
    Son dakika... Konya'da askeri uçak düştü
    Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti
    Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti
    Afrika değil Adana! Çiftlik evinde timsah beslediler
    Afrika değil Adana! Çiftlik evinde timsah beslediler