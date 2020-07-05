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    Yeniasır TV Yaşam Sakarya'da çalışmalar devam ediyor! İşte o görüntüler

    Sakarya'da çalışmalar devam ediyor! İşte o görüntüler

    Giriş Tarihi: 05.07.2020, 12:34

    Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 3'üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı.

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