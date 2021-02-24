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    Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler

    Giriş Tarihi: 24.02.2021, 10:38

    Konserve balık üretimi yapan bir firmanın imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çalışanların çıplak elle işlem yaptığını gören vatandaşlar, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganını tiye alarak "demek ki el değiyormuş" tepkisinde bulundu. Skandal görüntüler sonrası şirketten yapılan açıklamada ‘elle üretimin doğal ve gıda koteksine uygun olduğu” belirtildi..

    Bir üretim tesisinde süt kazanının içine girip banyo yapan kişi ve salça üretim tesislerinde salça kazanının içine giren bir çalışandan sonra şimdi de tonbalıklarının elle paketlenmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    Sosyal medyada elle üretimin hijyen olmadığı iddiaları dolaşırken şirketten yapılan açıklamada "elle üretimin doğal ve gıda koteksine uygun olduğu" belirtildi.

    SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    Dün Twitter'da bir hesap tarafından paylaşılan videoda, tonbalıklarının paketlenme aşamasında elle işlem yapıldığı görülüyor. Tüm çalışanların maske ve siperlik taktığı halde eldiven takmadığı dikkat çekiyor.

    Paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video tonbalıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece tonbalığı, zeytinyağı ve tuz var" ifadelerine de yer verildi. İlgili videoya yüzlerce yorum yapıldı.

    DARDANEL'DEN AÇIKLAMA: TAMAMEN EL ÜRETİMİ
    Hürriyet'te yer alan habere göre, olay sonrasında tonbalıklarının üreticisi Dardanel tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir.

    Tüm çalışanlarımız el hijyeni konusunda çok önemli uygulamalardan geçmekte, ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ciddi şekilde kontrol edilmektedir. Ayrıca tuz, zeytinyağı ve balığın dışında hiçbir katkı malzemesi bulunmayan bu ürünlerimiz, tuzun eşit bir şekilde dağılması için deniz tuzu ve su (salamura) kullanılmaktadır. Videoda gösterilen üretim kısmı bizde ve dünyada butik olarak tamamen 'el yapımı' yapılmaktadır."

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