Alınan tedbirler sonuç verdi ve İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de vaka sayıları sıfırlandı. İzmir'in 46 bin 350 nüfuslu Çeşme ilçesi yaz aylarında tatilcilerin ilk tercihlerinin başında geliyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Turizmin merkezi Çeşme'de vaka sıfırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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