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    Yeniasır TV Yaşam Turizmin merkezi Çeşme'de vaka sıfırlandı

    Turizmin merkezi Çeşme'de vaka sıfırlandı

    Giriş Tarihi: 01.06.2021, 15:15

    Alınan tedbirler sonuç verdi ve İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de vaka sayıları sıfırlandı. İzmir'in 46 bin 350 nüfuslu Çeşme ilçesi yaz aylarında tatilcilerin ilk tercihlerinin başında geliyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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