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'da vatandaşlar kafe ve restoranlara akın etti

Turizmin gözbebeği ’da sahil şeridindeki işletmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından yeni sürecine girdi. Vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelere akın etmeye başladı.

Bodrum'da vatandaşlar kafe ve restoranlara akın etti
İHA

01.06.2021, 14:03

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasının ardından Bodrum'daki işletmeler vatandaşlara kapılarını açmaya başladı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun masa sandalye düzenlerini, şezlong aralıklarını, sahil düzenlemelerini sabah erken saatlerde alan Bodrum esnafı sezonun iyi geçmesi ve herkesin kurallara uymasıyla salgını yenebileceklerini söyledi.



Bitez sahilinde işletmesi bulunan Mustafa Akkoyun Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından sabah erken saatlerde işletmelerini açtığını ifade ederek, "Kurallara uygun şekilde restoranımızı açtık. İnsanlar gelmeye başladı. Aylardır kapalı olan mekanımızı Cumhurbaşkanımızın müjdesinin ardından erkenden gelip hazırlıkları yapıp açılışımızı gerçekleştirdik" dedi.



Kafelere gelen vatandaşlar ise sahilde kahvaltı yapmayı özlediklerini ifade ederek, "Aylar sonra restoranların açıldığı müjdesini alır almaz biz de sahil kenarında kahvaltı yapmaya geldik.

Çok özlemiştik, sahilde gelip bir şeyler yiyip manzarayı izlemeyi. İlk adım olarak buna da şükür diyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte tamamen açılır ve eski günlerimize döneriz" ifadelerini kullandılar.

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