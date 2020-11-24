Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre; Söke-Aydın karayolu Asri Mezarlık önünde K.Ç.'nin kullandığı 35 KTD 75 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra A.'ya (55) çarptı. Yaşanan talihsiz kaza sonrasında bölgede uygulama noktasında görevli jandarma ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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