Kızlarını isteyen Ukraynalı anne Svitlana'nın yardım çağrısı

Ukraynalı Svitlana Krychun, boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Şevki Melih Eker'in kaçırdığını iddia ettiği, velayetleri kendisine verilen iki kızının peşine düştü. İki aylık arayışı sonucu kızların izine Marmaris'te rastladığını belirten Svitlana Krychun, "Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen velayeti bende bulunan çocuklarımı geri verin" dedi.

İş adamı Şevki Melih Eker (42) ile Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun'un (38) aşkla başlayıp düşmanlığa dönüşen hikayesi, Ankara'da başladı. Çift, 2016'da evlendi. Çiftin, 1,5 ve 3 yaşında olan Selena ve Melisa isimlerini verdikleri 2 kız çocukları oldu. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Şiddetli geçimsizlik sonucu çift, geçen Haziran ayında boşanmaya karar verdi. Ankara'da dava açıldı.