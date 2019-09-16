  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kızlarını isteyen Ukraynalı anne Svitlana'nın yardım çağrısı

Kızlarını isteyen anne 'nın yardım çağrısı

Kızlarını isteyen Ukraynalı anne Svitlana'nın yardım çağrısı

16.09.2019, 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,17:10

, boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Şevki 'in kaçırdığını iddia ettiği, velayetleri kendisine verilen iki kızının peşine düştü. İki aylık arayışı sonucu kızların izine 'te rastladığını belirten Krychun, "Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen velayeti bende bulunan çocuklarımı geri verin" dedi.

İş adamı Şevki (42) ile muhasebeci 'un (38) aşkla başlayıp düşmanlığa dönüşen hikayesi, 'da başladı. Çift, 2016'da evlendi. Çiftin, 1,5 ve 3 yaşında olan Selena ve Melisa isimlerini verdikleri 2 kız çocukları oldu. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Şiddetli geçimsizlik sonucu çift, geçen Haziran ayında boşanmaya karar verdi. Ankara'da dava açıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızlarını isteyen Ukraynalı anne Svitlana'nın yardım çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN