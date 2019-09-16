Kızlarını isteyen Ukraynalı Krychun'un yardım çağrısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kizlarini-isteyen-ukraynali-krychunun-yardim-cagrisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ukraynalı Svitlana Krychun, boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Şevki Melih Eker'in kaçırdığını iddia ettiği, velayetleri kendisine verilen iki kızının peşine düştü. İki aylık arayışı sonucu kızların izine Marmaris'te rastladığını belirten Svitlana Krychun, "Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen velayeti bende bulunan çocuklarımı geri verin" dedi.