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'de yangını!

Muğla Fethiye'de yat yangını! Ölü ve yaralılar var

16.09.2019, 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,12:56

'nın ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu (70) hayatını kaybetti. 'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi.

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