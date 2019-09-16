Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) hayatını kaybetti. Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.
Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi.
Muğla Fethiye'de yat yangını! Ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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